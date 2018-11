Deel dit artikel:













Auto's in Breda branden volledig uit, mogelijk brandstichting Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties

BREDA - Aan de Langendijk in Breda zijn vrijdagavond twee auto's volledig uitgebrand. De brand begon in een van de auto's, en sloeg daarna over naar de wagen die ernaast geparkeerd stond.

Geschreven door Joris van Egmond

Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brandweer had moeite om de brand te blussen.