FC Den Bosch doet volop mee in strijd om eerste plek: 'Hopen dat we dit tot het einde volhouden'

Bij doelpuntenmaker Danny Verbeek heerste na afloop het chagrijn over het mindere spel. "We weten dat wij beter kunnen. Het niveau van de afgelopen weken werd niet gehaald, en daar baal ik van. Er ging vanavond te veel fout."

'Open wedstrijd'

Trainer Wil Boesen was het niet eens met Verbeek als het gaat om het teleurstellende spel. "Cambuur liet vanavond zien over een hele goede ploeg te beschikken. Zij speelden identiek hetzelfde systeem als ons, en dat zorgde voor een open wedstrijd, waarin de linies heel ver uit elkaar stonden."

Uiteindelijk ging FC Den Bosch opportunistisch spelen, waarna Danny Verbeek op schitterende wijze een vrije trap achter doelman Xavier Mous schoot. "Daar ben ik dan wel blij mee", lachte de man die alsnog een punt redde voor de Bosschenaren. "Wel complimenten voor de ploeg dat wij na de achterstand zijn blijven knokken. De 1-1 komt wel door onze strijdlust. Daar mogen wij wel trots op zijn", aldus Verbeek.

Bloedstollende ranglijst

De fans van FC Den Bosch kregen het misschien niet heel warm van het vertoonde spel. Op de ranglijst deden de Bosschenaren geen slechte zaken. Omdat concurrenten Sparta (gelijk tegen Jong PSV) en Go Ahead Eagles (verlies tegen TOP Oss) punten verspeelden, is de ploeg van trainer Wil Boesen gedeeld koploper met de andere twee ploegen. "Nu hopen dat we deze bloedstollende stand tot het einde kunnen volhouden", hoopt Boesen.

Of dat realistisch is, bleef Boesen vaag. De coach wil niet ingaan op een mogelijke titelstrijd en hield ook ditmaal zijn kaarten op de borst. "Dat hangt van zoveel factoren af. We laten voor het eerst zien dat wij dit hoge niveau aankunnen. Ons voordeel tot nog toe is dat de druk minder hoog is dan bij ploegen als Cambuur, NEC, FC Twente en Sparta. Nu komt die druk wel nu wij gedeeld koploper zijn. De toekomst moet uitwijzen of wij daar tegen bestand zijn."

'Had liever het gat groter zien worden'

Danny Verbeek had liever gezien dat het verschil met de ploegen onder Den Bosch groter was geworden. Maar door de winst van TOP Oss, is die ploeg tot twee punten gekomen. "Ook andere ploegen zijn weer dichter bij ons gekomen. Nu komen alle ploegen weer dichter bij elkaar te staan. Ik had liever gezien dat wij afstand hadden genomen."