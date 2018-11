Michael van Gerwen heeft geen moeite met Matthew Edgar en start goed aan Players Championship Finals

MINEHEAD - Michael van Gerwen heeft zonder al te veel moeite de volgende ronde bereikt op de Players Championship Finals. De als derde geplaatste Van Gerwen won in de eerste ronde met 6-1 van Matthew Edgar.

Mighty Mike pakte de eerste leg bijna met een indrukwekkende finish. Na twee keer bullseye ging het voor een 132-finish mis op dubbel zestien. In de volgende beurt was het alsnog raak. Daarmee had Van Gerwen direct de eerste break te pakken. De nummer één van de wereld wist zijn eigen leg vervolgens te houden, waardoor hij op 2-0 kwam.

Edgar wist zichzelf ook op het scorebord te zetten. De derde leg begon hij met een maximale score, terwijl Van Gerwen slechts 48 noteerde. Die achterstand wist MvG niet meer goed te maken. De vierde leg pakte Van Gerwen met een fraaie finish, hij gooide 100 uit met twee keer dubbel twintig.

In de volgende leg drukt Van Gerwen even het gaspedaal in, met een 174- en een 177-score achter elkaar. Met zijn tiende pijl gooide hij vervolgens dubbel zestien uit, waardoor hij met een 10-darter de leg op zijn naam schreef en zo met een 4-1 voorsprong de kleedkamer op mocht zoeken voor een korte break.

Na de pauze stonden de twee darters een paar minuten op het podium, toen was het klaar. Van Gerwen won zijn eigen leg en sloot de wedstrijd vervolgens af met een break. In totaal duurde de wedstrijd, met pauze meegerekend, vijftien minuten.

Na afloop van de wedstrijd gaf Van Gerwen aan dat het begin niet heel goed was en dat er zeker nog meer in de tank zit. "Ik moet zorgen dat ik sterker word. Het is een goede prestatie in de eerste ronde, maar het moet beter. Het zal een druk en zwaar weekend worden, fouten zijn niet toegestaan. Hopelijk maak ik die fouten ook niet", zei hij tegenover ITV.

