Politieauto aangereden in Beek en Donk, agenten met de schrik vrij

BEEK EN DONK - Een politieauto is vrijdagavond aangereden op de N279 bij Beek en Donk. De politieauto beveiligde een busje met pech, dat op de weg stil was gevallen.

De politieauto was schuin was achter het busje geparkeerd. De bestuurder van een andere auto zag de politieauto waarschijnlijk over het hoofd en reed er volgens getuigen 'vol bovenop'.

Takelen

De agenten en de bestuurder van het busje raakten niet gewond. De twee inzittenden van de auto zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De auto's en het busje zijn door bergingsbedrijven getakeld.