Politieauto aangereden in Beek en Donk, agenten met de schrik vrij: 'Een klein wonder'

De politieauto was schuin achter het busje - dat in de berm was geduwd door de bestuurder en een agente - geparkeerd. De bestuurder van een andere auto zag de politieauto waarschijnlijk over het hoofd en reed er volgens getuigen 'vol bovenop'.

'Klein wonder'

Toch had de politieauto oranje zwaailichten, alarmlichten en de verlichting aan. "Een agente die vlak voor de politieauto stond, kon net op tijd naar de berm toe wegrennen en wegspringen om niet geraakt te worden", laat een politiewoordvoerder zaterdagochtend weten. "Dat de agenten ongedeerd gebleven, mag een klein wonder heten."

In de auto die op de politieauto botste, zat een ouder echtpaar. De bestuurder liep bij het ongeluk een breukje in het borstbeen op. De bijrijder kwam er ongeschonden vanaf.

Takelen

De auto's en het busje zijn door bergingsbedrijven getakeld.