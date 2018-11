Deel dit artikel:













Ireen Wüst heeft eerste wereldbekerzege te pakken Ireen Wüst (Foto: Orange Pictures).

TOMAKOMAI - Schaatsster Ireen Wüst heeft haar eerste wereldbekerzege in het nieuwe schaatsseizoen te pakken. De 32-jarige Goirlese was op het buitenijs in Tomakomai de beste op de 1500 meter.

Geschreven door Corné Verschuren

De olympisch kampioene op deze afstand zegevierde in een baanrecord van 1.58,74. Voor Wüst was het haar 22e overwinning in de wereldbeker op de schaatsmijl. Ze staat nu op 45 wereldbekerzeges in totaal (inclusief achtervolging). De Japanse Miho Takagi eindigde voor eigen publiek op ruim een halve seconde op de tweede plaats (1.59,28). De Amerikaanse Brittany Bowe moest met brons genoegen nemen (1.59,82).