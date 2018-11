Deel dit artikel:













Dode man in jachthaven Dinteloord is 64-jarige Tilburger De politie op onderzoek in de jachthaven van Dinteloord

DINTELOORD - De dode man die vrijdagavond werd gevonden in de jachthaven in Dinteloord, is een man van 64. De Tilburger was aan het werk op boot en is overboord geraakt en verdronken.

Geschreven door Corné Verschuren

Dat meldt de politie zaterdag. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee afgerond.



LEES OOK: Dode man gevonden in water van jachthaven Dinteloord De Tilburger werd vrijdagmiddag als vermist opgegeven. Een speciaal team van de politie zocht met een sonar in het water van de jachthaven naar de vermiste man. Rond zeven uur vrijdagavond werd in het water het lichaam van de man gevonden.