Kan hekkensluiter NAC verrassen in het duel tegen Ajax? [LIVEBLOG] NAC-trainer Mitchell van der Gaag (foto: VI Images).

BREDA - Een jubileum in Breda. Het is de vijftigste editie van NAC-Ajax. Reden voor slingers en ballonnen is het niet. Vijftien seizoenen geleden won de thuisclub voor het laatst. En de kans dat de hekkensluiter vandaag wint van de nummer twee is niet groot. De wedstrijd start om half zeven.

Geschreven door Malini Witlox

Ajax scoort dit jaar veel en de club boekte al zes zeges op rij. Vorig jaar werd het zelfs 0-8, een wedstrijd waar veel fans en spelers liever niet aan terug denken. NAC start mét een debutant in de gelederen. De 18-jarige Jethro Mashart start in de basis en maakt zijn eerste minuten in het geel-zwart.

Bij Ajax vervangt David Neres op de rechterflank de geblesseerde Hakim Ziyech. Trainer Erik ten Hag houdt verder vast aan zijn basisformatie van de laatste weken. Hij spaart geen speler voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen AEK Athene in de Champions League. Ajax kan zich in Griekenland plaatsen voor de achtste finales van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico, Schöne, Van de Beek en De Jong; Neres, Dolberg en Tadic.