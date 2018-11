Deel dit artikel:













NAC op achterstand tegen Ajax na eigen goal van debutant: 0-2 [LIVEBLOG] Mitchell te Vrede in duel met Lasse Schöne. Foto: VI Images.

BREDA - Een jubileum in Breda. Het is de vijftigste editie van NAC-Ajax. Reden voor slingers en ballonnen is het niet. Vijftien seizoenen geleden won de thuisclub voor het laatst. En de kans dat de hekkensluiter vandaag wint van de nummer twee is niet groot. NAC staat op 0-2 achterstand. De 0-1 viel na een eigen goal van Jethro Mashart.

Geschreven door Malini Witlox

54' En dan valt de goal toch. 0-2 voor Ajax, Labyad laat met een enorme knal keeper Van Leer kansloos. Ajax speelt veel dominanter dan in de eerste helft. Alsof er een compleet andere ploeg staat en NAC gaat het nog moeilijk krijgen als de Amsterdammers zo blijven spelen. 50' Ajax is dicht bij 0-2. Neres schiet op de paal. 46' We zijn weer begonnen. Een wijziging bij Ajax: Labyad voor Van de Beek. 45' We gaan rusten. NAC was in de eerste helft iets beter dan Ajax, een gelijkspel zou terecht zijn. Ajax schoot geen enkele keer op doel tot nu toe. Hopelijk kan NAC na rust een of meerdere goals maken.



39' Wat een drama voor de jonge debutant Jethro Mashart, hij maakt een eigen goal. Het staat 0-1. Het is een onverdiende voorsprong. 37' Gele kaart voor Klomp na een forse overtreding. 32' NAC verdedigt geconcentreerd, iedere potentiële kans voor Ajax wordt onschadelijk gemaakt. 26' Hoekschop voor NAC. Rosheuvel neemt de corner, maar tot een kans leidt het niet. Direct daarna mag Rosheuvel weer bij de bal gaan staan voor een vrije trap. Het publiek voelt dat hun ploeg in deze fase de betere is. Ajax mist een creatieve speler zoals Ziyech. 20' In september wist NAC PSV tot de rust op 0-0 te houden. Lukt dat nu ook met Ajax. Ajax maakt in ieder geval geen moment aanspraak op een goal. 16' Een goede kans voor NAC. Ajax-keeper Onana bokst de bal weg. El Allouchi schiet naast, maar er was ook al gefloten voor buitenspel. Ajax speelt terughoudender dan vorig seizoen, toen NAC verpletterd werd. 9' Een goede aanval van NAC, Rosheuvel geeft een voorzet, maar niemand kan koppen. De fans staan achter de ploeg en laten horen dat ze er zijn. 8' Pierre Van Hooijdonk is aanwezig in het stadion, hij trad deze maand toe tot de technische staf van de club. Zijn zoon Sydney zit op de bank. 3' Voor de eerste keer staan de spelers van NAC op de helft van de tegenstander. 1' We zijn begonnen, Ajax heeft afgetrapt. NAC krijgt bijna direct een corner tegen, maar de bal wordt weggewerkt. NAC staat de eerste twee minuten met de rug tegen de muur. Verdedigen, verdedigen, verdedigen. Ajax scoort dit jaar veel en de club boekte al zes zeges op rij. Vorig jaar werd het zelfs 0-8, een wedstrijd waar veel fans en spelers liever niet aan terug denken. NAC start mét een debutant in de gelederen. De 18-jarige Jethro Mashart start in de basis en maakt zijn eerste minuten in het geel-zwart. Voor de eerste keer dit seizoen zit rechtsback Pele van Aanholt bij de selectie. Dennis Higler is de scheidsrechter.







Bij Ajax vervangt David Neres op de rechterflank de geblesseerde Hakim Ziyech. Trainer Erik ten Hag houdt verder vast aan zijn basisformatie van de laatste weken. Hij spaart geen speler voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen AEK Athene in de Champions League. Ajax kan zich in Griekenland plaatsen voor de achtste finales van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico, Schöne, Van de Beek en De Jong; Neres, Dolberg en Tadic.