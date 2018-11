Deel dit artikel:













Zwaargewonde bij frontale botsing Geertruidenberg, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis Foto: Marcel van Dorst

GEERTRUIDENBERG - Bij een frontale botsing tussen twee auto’s op de Monnikenweg in Geertruidenberg zijn zaterdagmiddag twee bestuurders gewond geraakt. Een van de bestuurders, een vrouw, is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Geschreven door Corné Verschuren

Een trauma-arts begeleidde het slachtoffer naar het ziekenhuis. Een man die de andere auto bestuurde is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.