Heftig! DJ zwaargewond na mislukte stagedive, van podium naar intensive care in drie seconden

Hoeks is al sinds begin jaren '90 actief in de hardcore-wereld. Bijna wekelijks laat hij wel ergens op een feest keiharde housemuziek uit de speakers knallen. Zo ook vorige week zaterdag, op hardcore-feest Resonate in Rosmalen. Om half vier 's middags stapt hij met de Shadwolands Terrorists het podium op. "De sfeer zat er helemaal super in. Het optreden ging ook goed. En ja, dan is het onze traditie om af te sluiten met een stagedive. " En lachend: "En ik ben altijd de klos."

'Gaat 'm niet worden'

Vol vertrouwen gaat Hoeks die middag klaar staan voor zijn zoveelste sprong van podium naar het publiek. "Van tevoren had ik al even gekeken: als ik zo de aanloop neem en daar ongeveer duik, dan moet het goedkomen." Maar het gaat helemaal mis. "Tijdens mijn aanloop schrok ik van een kastje, een vlammenwerper, dat daar op het podium stond. En daardoor hield ik even in. Maar ik had nog wel zoveel vaart, dat ik ook niet meer kon stoppen. Eigenlijk nog voor ik sprong wist ik al, dit gaat 'm niet worden. "

De stagedive eindigt dramatisch. "Ik kwam niet ver genoeg. En daardoor klapte ik op het hek waarachter het publiek klaarstond om mij te vangen. Ik kreeg geen lucht meer en voelde meteen een enorme pijn in mijn rechterzij en mijn been. Ik zag mensen met verschrikte blikken naar mij kijken. Die keek ik aan en probeerde ik een beetje gerust te stellen, zo van: het komt wel goed. Maar ja, van binnen voelde dat wel anders."

Toch heeft Hoeks niet meteen door hoe erg hij eraan toe is. Lachend: "Ik dacht nog van: misschien moet ik wel even naar de EHBO. Ik heb wat kneuzingen, misschien een paar dagen rust en dan ben ik er wel weer bovenop." De DJ wordt naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gebracht en niet veel later ligt hij op de afdeling intensive care. Via slangetjes in zijn neus krijgt hij zuurstof toegediend, zijn been zit in het gips en de pijn rondom zijn ribbenkast wordt bestreden met een ruggenprik.

'Bass moet je voelen, maar het moet geen pijn doen'

Eén van de bekendste platen die Hoeks als DJ maakte, heet: 'Bass moet je niet horen, die moet je voelen.' Na de doodsmak die de Berghemnaar maakte, reageerde online iemand met: 'Je moet 'm wel voelen, maar hij moet geen pijn doen.' En daar kan Hoeks best om lachen. En hij snapt ook wel dat er mensen zijn die denken: waarom doe je nou zoiets? "Hardcore of gabber is verbroederingsmuziek. En wat is er nou mooier dan jezelf als DJ laten vangen door je publiek, jezelf overgeeft aan de mensen in de zaal. En je gaat er niet vanuit dat het zo fout kan gaan."

Grote vraag is natuurlijk: heeft de DJ zijn laatste stagedive gemaakt? "Ik ben bijna 44, dus misschien moet ik er toch eens over na gaan denken dat het nu wel mooi geweest is. Heel veel spectaculairder dan dit gaat een sprong toch nooit meer worden." Hoeks heeft pijn maar blijft lachen. Letterlijk is hij een gebroken man, maar figuurlijk?

Hoeks hoopt dat hij in de loop van de komende week aan zijn been geopereerd kan worden. Dat mag pas, als zijn gekwetste long ver genoeg hersteld is om een narcose aan te kunnen. Na de operatie kan het echte herstellen dan beginnen. De DJ wil het liefst rond de kerst weer het podium op. "Een maandje, dat moet toch kunnen."