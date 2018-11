Van der Poel valt en gaat over de kop, maar wint wel: 'Het was een leuke nieuwe cross'

Van der Poel komt in Wachtebeke over de finish. Foto: VI Images.

WACHTEBEKE - Mathieu van der Poel heeft de eerste editie van de Ambiancecross in het Belgische Wachtebeke gewonnen. Hij had een voorsprong van negen seconden op de Belgische veldrijder Michael Vanthourenhout. Opmerkelijk was de val van de Brabander aan het begin van de wedstrijd. Hij verloor zijn balans toen hij over een paar balken sprong en viel voorover.

"Dat kwam doordat Wout van Aert voor mij reed en sprong. Het is knap dat hij dat doet want de balken lagen hier niet makkelijk. Maar hij ging iets trager dan ik had ingeschat. En ik miste de timing om over die tweede balk te komen", zei Van der Poel. "Het was een leuke nieuwe cross. De wei lag er wel heel slecht bij. Het hobbelde heel hard."

Bij de dames deed Maud Kaptheijns uit Veldhoven het goed, ze finishte als zesde. Na haar blessure en ziekte lijkt ze stilaan weer de oude. “Ik had vandaag wel het gevoel dat iedereen iets rapper rijdt dan vorig jaar”, zei ze. “Normaal als ik in de eerste ronde doorrijd, breekt er wel iemand. Nu zag je dat we gewaagd zijn aan elkaar.”

“Ik moet nog een beetje leren om m’n plek wat af te dwingen en me ertussen te gooien”, vervolgt ze. “Ik ben wel tevreden met het gevoel na deze cross. Waarom ik zo lang op kop reed? “Ik ben iets minder goed in de bochtjes, dan kan je maar beter op kop blijven rijden. Anders moet ik lossen.”

In het tweede wedstrijdgedeelte kwam Kaptheijns op een negende positie terecht en moest ze in de achtervolging. In de laatste ronde kon ze weer een paar plekjes opschuiven, om op een fraaie zesde plaats te finishen. “De laatste weken kon ik dat niet”, vertelt ze. “Ik ben blij dat m’n lichaam dat nu wel toestaat. Dat ik kan blijven gaan. Alleen dat gevoel is al lekker, dat je gewoon kan crossen, diep kan gaan en kan afzien. Dat is waar ik op kick. Als je lichaam dat niet wil, is het niet leuk om te crossen.”