Van der Poel valt, maar wint wel: 'Het was een leuke nieuwe cross'

WACHTEBEKE - Mathieu van der Poel heeft de eerste editie van de Ambiancecross in het Belgische Wachtebeke gewonnen. Hij had een voorsprong van negen seconden op de Belgische veldrijder Michael Vanthourenhout. Opmerkelijk was de val van de Brabander aan het begin van de wedstrijd. Hij verloor zijn balans toen hij over een paar balken sprong.

Geschreven door Malini Witlox

"Dat kwam doordat Wout van Aert voor mij reed en sprong. Het is knap dat hij dat doet want de balken lagen hier niet makkelijk. Maar hij ging iets trager dan ik had ingeschat. En ik miste de timing om over die tweede balk te komen", zei Van der Poel. "Het was een leuke nieuwe cross. De wei lag er wel heel slecht bij. Het hobbelde heel hard."