Verkeerscontrole tijdens RKC-NEC leidt naar GHB-lab De politie trof een GHB-lab in een woning aan (foto: Erik Haverhals/Foto Persbureau Midden Brabant)

SPRANG-CAPELLE - Een 45-jarige man is vrijdagavond in Waalwijk aangehouden tijdens een verkeerscontrole omdat hij harddrugs bij zich had. Zaterdagmorgen werd in vermoedelijk zijn huis in Sprang-Capelle een GHB-laboratorium aangetroffen.

Geschreven door Michelle Peters

De politie hield de verkeerscontrole tijdens voetbalwedstrijd RKC-NEC. De agenten zagen een automobilist op de Noorder Allee rijden. Toen ze het kenteken van de auto controleerden, bleek de man nog een openstaande boete te hebben. Hij kreeg een teken dat hij de politieauto moest volgen. Hij gooide snel iets uit zijn auto. De agenten hielden hem staande en gingen terug om te zoeken wat de man had weggegooid. En met succes: ze vonden een zak met vermoedelijk amfetamine en kleine zakjes met vermoedelijk cocaïne. Boksbeugel

De man werd aangehouden en meegenomen voor een speekseltest, omdat de politie het idee had dat hij verdovende middelen gebruikt had. Tijdens het doorzoeken van zijn auto bleek ook dat de man een boksbeugel bij zich had, wat verboden is. Ook lag er GHB in de wagen. De man weigerde mee te werken aan het bloedonderzoek en kon de nacht in de cel doorbrengen. Zaterdagochtend werd er in een huis, vermoedelijk die van de aangehouden man, aan de Houtduif in Sprang-Capelle een GHB-laboratorium aangetroffen. Ook vond de politie er bijna honderd xtc-pillen, 150 gram amfetamine, een halve kilogram ketamine, een tas vol illegale medicijnen en bijna twintig liter grondstoffen om GHB te maken. De verdachte blijft voorlopig vastzitten.