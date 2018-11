Debutant Daan Klomp hield zich niet in tegen Ajax: 'Je moet vervelend zijn tegen die gasten'

18 jaar oud en nog geen enkele keer maakte Jethro Mashart onderdeel uit van de wedstrijdselectie van NAC. Maar zaterdagavond stond hij ineens in de basis tegen Ajax. “Dat voelt top, natuurlijk. Om tegen Ajax, een topclub, je debuut te maken. Beter kan eigenlijk niet.” Mashart kon niet echt over het verlies inzitten. “Dat kan tegen een club als Ajax, maar we hebben als team gestreden.”

Eigen doelpunt

NAC speelde zeer stug in de eerste helft, waardoor Ajax zelden gevaarlijk werd voor de goal. Toch kwamen de Amsterdammers na 40 minuten op voorsprong, door een eigen doelpunt van debutant Mashart. “Dat was een ongelukkig moment. De bal kwam onverwachts naar me toe waardoor ik geen beweging meer kon maken. Ik kreeg daarbij ook nog een zetje.”

Ook voor Daan Klomp was het een speciale wedstrijd. De centrale verdediger uit de eigen jeugd van NAC maakte zaterdagavond zijn eredivisiedebuut. Mitchell van der Gaag was tevreden over het optreden van de 21-jarige Klomp. “Klomp heeft een prima basisdebuut gemaakt. Zeker tegen Ajax. Mashart is wellicht wat onbekender bij het grote publiek. Wij kennen hem al wat langer. Hij was wel wat ongelukkig bij die goal, maar daar wordt je een grote kerel van.”

Vervelend

Klomp zelf was vanzelfsprekend ook blij met zijn debuut. “Ik probeer gewoon m’n ding te doen. In de eerste helft ging het best aardig.” Klomp kreeg in de eerste helft een gele kaart voor een grove charge en dat speelde wel mee bij de verdediger. “Je wilt niet bij je basisdebuut eraf gestuurd worden. Maar we moesten wel vervelend zijn, helemaal tegen die gasten. Anders is het een walk-over.”