Grote uitslaande brand in rijtjeshuis in Boxtel Het vuur is uitslaand (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

BOXTEL - In een rijtjeshuis aan het Nieuwland in Boxtel is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om te blussen.

Geschreven door Michelle Peters

De bewoner van het huis is zelf naar buiten gegaan. De naastgelegen woningen zijn inmiddels geëvacueerd. Even dreigde de brand over te slaan naar andere huizen, maar dat is niet gebeurd. De brand is nog niet onder controle. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.