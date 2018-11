Deel dit artikel:













Marianne Vos in de voetsporen van Eddy Merckx, wint als eerste Nederlander prestigieuze prijs

BABYLONIENBROEK - Ze is Nederlands beste wielrenster. Dat Marianne Vos een grote is, wisten we in Brabant natuurlijk al. Maar nu krijgt ze ook een belangrijke prijs van het AIOCC, de belangenvereniging van grote wielerorganisaties. Voorzitter Christian Prudhomme reikte haar vrijdagavond de AIOCC Trophy uit voor haar indrukwekkende carrière in het wegwielrennen, veldrijden en op de piste. Vos is de eerste vrouw ooit die de belangrijke prijs krijgt en ook de eerste Nederlander.

Geschreven door Malini Witlox

"Bedankt voor de uitnodiging en ik voel me vereerd dat ik deze trofee heb gekregen", reageert ze na afloop. Vos komt in hetzelfde rijtje als wielrenners zoals Peter Sagan en Eddy Merckx. De AIOCC-award wordt sinds 1960 uitgereikt