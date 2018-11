Twee gewonden bij schietpartij in Breda, politie op zoek naar dader

De schietpartij werd rond halfacht gemeld. In eerste instantie leek het om een slachtoffer te gaan. Later op de avond meldde zich een tweede slachtoffer bij de politie. Volgens bronnen zou in ieder geval een van de twee slachtoffers schotwonden hebben in zijn buik en been. Het jongste slachtoffer zou in de twintig zijn.

Bekijk de video en lees verder:









Speurhond

Meerdere politie- en ambulancewagens zijn ter plaatse. De straat is afgezet. Voor de zoektocht naar de verdachte is onder meer een speurhond ingezet.

Veel buurtbewoners zijn afgekomen op het incident.