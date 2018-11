Ook in Brabantse gemeenten gaat het licht uit door Belgisch stroomtekort

Dat een aantal grensgemeenten in onze provincie te maken gaat krijgen met stroomuitval, heeft te maken met het feit dat zij stroom krijgen via Belgische verdeelstations. Door die aansluiting op het Belgische stroomnet worden ook die consumenten drie uur lang (beurtelings) van het stroomnet afgesloten.





En dan denk ik aan Brabant want daar brandt GEEN licht (foto VRT-nws)





Langs de Belgisch Nederlandse grens ( Brabant en Limburg) zijn acht gemeenten de klos met 134 -aansluitingen. Op het kaartje van VRT-nieuws is te zien dat het zeker ook gaat om tientallen gezinnen in Baarle-Nasau en aansluitingen in de dorpen, Ossendrecht, Hoogerheide en Putte.

Belgie 'zoekt' stroom

Om het gat in de Belgische stroomvoorziening te dekken heeft het Belgische Engie Electrabel ondertussen 1.143 megawatt extra stroom ‘verzameld’. “Maar ondanks alle inspanningen is er nog steeds een risico op stroomtekort. Vijf van de zeven kernreactoren werkt nog steeds niet en met de koude wintermaanden in aantocht hebben we nog meer elektriciteit nodig”, schrijft VRT-nieuws.