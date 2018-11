Deel dit artikel:













Luuk de Jong na prachtige omhaal: "Je krijgt bij zo'n goal wel kippenvel' Luuk de Jong.

EINDHOVEN - Als Luuk de Jong later op zijn carrière terugkijkt, komt de wedstrijd van 24 november 2018 tegen Heerenveen vast voorbij. Met een schitterende omhaal zorgde de aanvoerder voor 2-0, terwijl hij eerder in de wedstrijd zijn team al had gered door een bal van de lijn te halen. "Ik heb het al vaker gedaan en veel op geoefend. Dus als die bal dan zo komt, probeer je het. Het is mijn mooiste omhaal tot nu toe. Je krijgt bij zo'n goal wel kippenvel, het is genieten op dat moment."

Geschreven door Malini Witlox

De aanvoerder van PSV scoorde dit seizoen al twaalf goals, evenveel als in het hele vorige seizoen. "Ik wil het team helpen met goals, met meeverdedigen en assists. Het gaat lekker, de jongens zoeken me ook op voor de goal. Ik heb geen getal in mijn hoofd over het aantal goals dat ik wil maken. Ik wil gewoon elke wedstrijd winnen en als team zoveel mogelijk goals maken en de reeks overwinningen doorzetten." Volgende week treedt PSV thuis in de Champions League aan tegen Barcelona. Die club is met tien punten al zeker van de volgende ronde, PSV staat onderaan met één punt. Mogelijk komt Barcelona met een B-elftal. "Elke wedstrijd in de Champions League is tot nu toe pittig gebleken, dat zal deze ook zijn. Ik hoop eigenlijk dat Messi meekomt, dan is het nog mooier als je wint. Maar tegen een B-team heb je misschien wel meer kans om te winnen en de Europa League te halen. Al is Barcelona-B nog altijd een hele goede ploeg."