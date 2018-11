Deel dit artikel:













Ireen Wüst kan zege van zaterdag geen vervolg geven op de 1000 meter Ireen Wüst (Foto: VI Images)

TOMAKOMAI - Ireen Wüst is er zondagochtend tijdens wereldbekerwedstrijden schaatsen in Tomakomai niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 1000 meter. De Goirlese eindigde als vierde.

Geschreven door Peter de Bekker

Wüst legde de afstand af in een minuut en 17,83 seconden. Daarmee was ze 52 honderdsten trager dan winnares Nao Kodaira uit Japan. Bowe en Herzog

De Amerikaanse Brittany Bowe eindigde als tweede in een tijd van een minuut en 17,65 seconden en de Oostenrijkse Vanessa Herzog veroverde op twaalf honderdsten van Bowe brons. Zaterdag had Wüst nog de 1500 meter op haar naam geschreven.