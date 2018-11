Ruzie op straat, voordeur vernield en bedreiging met nep-vuurwapen: flinke onrust in Asten

ASTEN - En aantal mannen heeft zaterdagavond voor onrust gezorgd rondom een huis in Asten. De mannen maakten ruzie op straat, er sneuvelde een voordeur en er werd een nep-vuurwapen gewonden dat er heel echt uitzag.

Zaterdagavond rond halfelf werd de politie voor het eerst opgeroepen. Op straat zagen agenten toen een groepje bewoners die twee mannen uit elkaar hield. Een 51-jarige Pool had een andere man meerdere klappen gegeven. Daarop werd hij aangehouden. Daarna leek de rust wedergekeerd.

Rond halfeen 's nachts kreeg de politie opnieuw een melding over ongeregeldheden rond dit huis. Toen de agenten weer aankwamen, zagen ze een man op blote voeten buiten staan. Deze 25-jarige Pool bleek door zijn medebewoners uit huis te zijn gezet naar aanleiding van het eerdere voorval. Daarna was hij op straat tekeergegaan en had hij de voordeur van een andere huis vernield. Ook hij werd aangehouden.

Vuurwapen

De man verklaarde dat hij, toen hij het huis uit werd gezet, bedreigd was met een vuurwapen. Daarop besloten agenten het huis te doorzoeken. In een van de slaapkamers werd een nepvuurwapen gevonden. "Dit was met het blote oog nauwelijks van echt te onderscheiden", laat een politiewoordvoerder weten. Het wapen is in beslag genomen en de eigenaar, een 21-jarige man uit Polen, is aangehouden.

De drie gearresteerde mannen zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek