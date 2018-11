Deel dit artikel:













Man (18) zwaar mishandeld in een huis in Rijen, familieleden met de dood bedreigd Er is aangifte gedaan bij de politie. (Foto: ANP)

RIJEN - Een 18-jarige man uit Bergen op Zoom is zaterdagavond zwaar mishandeld in Rijen. Een 44-jarige man uit Middelburg is aangehouden.

Geschreven door Peter de Bekker

Familieleden van de 18-jarige man trokken de aandacht van surveillerende agenten. Ze wezen hen op het slachtoffer dat in hun auto zat. De agenten belden een ambulance. Met de dood bedreigd

De gewonde man zou in een huis in Rijen zijn mishandeld door de 44-jarige man, een bekende van hem. Die zou ook de familieleden van het slachtoffer die bij hem waren met de dood hebben bedreigd. De agenten gingen daarop naar het huis in Rijen, maar de verdachte was er toen al vandoor. Hij is later in Middelburg aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.