'Ik stond op wedstrijdformulier!', Udenaar Tresor zat op de bank bij nationaal voetbalelftal Rwanda

UDEN - Via Uden naar het nationale voetbalteam van Rwanda. Voor de 22-jarige Tresor Shema kwam deze week een droom uit. Ook al kwam hij tijdens de interland tegen de Centraal Afrikaanse Republiek geen minuut in actie, hij was er toch maar mooi bij.

"Jammer genoeg mocht ik niet invallen, maar ik stond op het wedstrijdformulier dus ik ben blij dat ik er ben geweest", blikt Shema terug. "Het was een hele mooie ervaring."

De Udenaar kwam in beeld voor het nationale elftal via de trainer die hem vier jaar geleden al onder zijn hoede had toen hij meetrainde met APR, het 'Ajax van Rwanda'. Die trainer werkt nu bij de bond en kende Shema nog. "Hij was onder de indruk van me en vroeg me of ik beelden kon opsturen. Die had ik nog wel. En toen kreeg ik een officiële uitnodiging."

Arnaut Danjuma Groeneveld

Shema kwam op 2-jarige leeftijd naar Uden, waar hij werd geadopteerd. Hij voetbalde tijdens zijn jeugd bij UDI'19, FC Den Bosch en TOP Oss en raakte bij die laatste club goed bevriend van Arnaut Danjuma Groeneveld, de huidige ster van de Belgische topclub Club Brugge. "Arnaut is mijn beste vriend", laat Shema weten. "We hebben veel samen gevoetbald, zijn goede maatjes geworden en uit die vriendschap is een speciale band ontstaan."

Toen Danjuma Groeneveld deze zomer naar Club Brugge vertrok, vroeg hij Shema mee naar België te verhuizen. Dat deed hij. Hij vond daar in Torhout een nieuwe club, in de derde amateurklasse.

Voor de vrienden pakte de stap naar België goed uit. Groenevelt groeide uit tot international voor het 'grote Oranje' en Shema speelde zich dus in de kijker voor het nationale team van Rwanda.

Wennen

Je zou denken dat je als 'Europeaan' moet wennen aan het voetballen in Afrika, maar dat viel voor de Udenaar erg mee. "In Rwanda voetballen we ook bijna alleen maar op kunstgrasvelden. We trainen op die ondergrond en speelden er ook onze wedstrijd op. De accommodatie was prima, het hotel mooi en alles was top geregeld. "

De interland van Rwanda tegen de Centraal Afrikaanse Republiek eindigde in een 2-2 gelijkspel. Daardoor blijft Rwanda staan op de laatste plaats in poule H - waarin verder ook Guinee en Ivoorkust zijn ingedeeld - met twee punten uit vijf wedstrijden. De kans dat Rwanda zich plaatst voor het toernooi om de Afrika Cup is dus klein. Maar Shema heeft goede hoop dat er in de toekomst meer in zit.

"De trainer wil bouwen aan een nieuw team met een hoop jonge jongens die net als ik in Europa voetballen. Die moeten een mix vormen met de Rwandese spelers. Hij ziet het wel in me zitten. Ik hoop en verwacht dat ik binnenkort nog een keer word opgeroepen."