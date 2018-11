Van Tilburg-Noord naar het theater: Nasser El Jackson staat als dansende voetballer op de bühne

Want het is oefenen, oefenen, oefenen, om zo handig met de bal te zijn als Nasser. Tilburg Noord was daar het goede decor voor. En een voetballende broer die dat ook al in zich had. Niet alleen in positieve zin. Want de roem die broer Mo als zaalvoetballer vergaarde werd teniet gedaan door de verkeerde weg die hij insloeg. Drugs en criminaliteit kwamen op zijn pad. En dat is precies wat Nasser niet van plan is te doen: "Die situatie en wat dat allemaal kapot kan maken in een gezin, heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben".









De Braziliaanse choreograaf Guilherme Miotto zag Nasser ergens optreden en besloot hem te vragen voor een dansshow met zijn voetbal samen. Dat was nogal een drempel waar Nasser overheen moest stappen: "In het begin ben ik vaak boos weggelopen. Dat doe ik niet, zei ik dan. En als ik afgekoeld was ging ik het toch weer proberen. Na driekwart jaar begreep ik pas echt wat de bedoeling was". Nasser en zijn choreograaf sleutelen nog elke voorstelling aan de show. Nasser is erg gefocust en kan daardoor snel de veranderingen in zijn optreden doorvoeren. "Wat ik leuk vind", zegt de balkunstenaar trots, "is dat kinderen naar mijn voorstelling komen. Ze gaan anders nooit naar het theater, maar ik krijg ze zo ver."

De voorstelling Ball met Nasser El Jackson staat nog een paar keer op de planken in de Nederlandse theaters.