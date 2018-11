Volg hier live de Eredivisiewedstrijd Willem II - Vitesse

TILBURG - In de Eredivisie neemt Willem II het zondagmiddag vanaf 14.30 uur in eigen huis op tegen Vitesse. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live voor je bij. De tussenstand is 0-3.

75. Wellenreuther wordt bijna verrast door een zwabberbal van Odegaard. Mooie redding.

74. Kristinsson valt in bij Willem II. Hij vervangt Crowley.

63. Het is Willem II voorlopig niet gegund. Özbiliz ziet zijn inzet gekeerd worden door Aduardo.

58. En nu is Avdijaj bijna trefzeker, maar de bal wordt net op tijd weggewerkt. Wellenreuther redt in de tegenstoot op een hard schot van Darfalou.

54. Bijna de 1-3, maar Sol kopt in kansrijke positie voorlangs.

44. Nou. Dit duel lijkt al voor rust als een nachtkaars uit te gaan voor de thuisploeg. Brian Linssen kopt de 0-3 binnen. Fluitconcerten in Tilburg als het rustsignaal klinkt. Begrijpelijk.





37. Fran Sol, die net met balverlies de 0-2 inleidde, kan zijn fout goedmaken maar mist oog in oog met Eduardo. Grootste kans voor Willem II tot nu toe.

35. Van kwaad tot erger: Vitesse staat op 0-2. Darfalou, eerder al goed voor de assist, is nu het eindstation.

30. Een halfuur gespeeld in Tilburg, waar Vitesse leidt en gevaarlijk is in de counter.

24. Aardige aanval van Willem II als Sol aflegt op Avdijaj, maar die kan niet profiteren. Vitesse is meteen daarna gevaarlijk in de tegenstoot via de pijlsnelle Darfalou. Wellenreuther is op tijd zijn doel uit.

12. Vitesse komt op 0-1! Darfalou bedient Matus Bero met een hakje en die schiet hard raak. Mooie goal van de Arnhemmers. De steekpass van Odegaard en de assist van Darfalou zijn fraai.

4. Het antwoord van Willem II laat niet lang op zich wachten. Lewis geeft laag voor, maar de bal wordt weggewerkt bij de tweede paal.

2. Vitesse is dreigend via Darfalou, maar Willem II-doelman Wellenreuther weet het gevaar te neutraliseren.

Vitesse heeft vijf punten meer dan de Tricolores. Bij winst klimmen de Tilburgers van plek dertien naar tien.









Opstelling