Gerard maakt een fotocollage van 140 motormuizen: 'Het zijn emotionele mensen'

“Het is gewoon hartstikke tof. Iedereen is super enthousiast en het is gewoon heel leuk om te doen”, vertelt Kievits. En dat moet ook wel, want er gaan heel wat uurtjes in zo’n project zitten. “Maar je moet je tegenwoordig ook een beetje onderscheiden als fotograaf. Je moet laten zien wie je bent en wat je doet.”

Gemene deler

De collage geeft een bijzonder beeld van de motorrijder. Of er nu een gemene deler is, daarover verschillende meningen. “Ze zijn in ieder geval allemaal trots op hun motor”, vertelt Kievits. Maar volgens een vrouwelijke motorrijder zijn er vooral veel verschillen. “Ik heb bijvoorbeeld geen leren pak. Ik ben namelijk een Harley-rijder.” Een ander vindt dat motorrijders over het algemeen allemaal emotionele mensen zijn.”

De collage is te zien in de etalage van Gerard. “Dat is heel leuk. Het is een ook een sociaal ding. Veel mensen staan te kijken, herkennen mensen en praten er over.”

Nieuw idee

Er is trouwens ook al weer een idee voor een volgende collage. “Vroeger bestond Oosterhout uit Oosterhouters, maar dat is heel snel veranderd. Er kwamen mensen bij uit andere steden en uiteindelijk mensen uit het buitenland, zoals Turken en Marokkanen. Ik wil uit iedere bevolkingsgroep in Oosterhout iemand gaan fotograferen,” aldus Kievits.