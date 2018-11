Politie vermoedt dat doorrijder na ongeval in Herpen in een Hyundia reed

De politie geeft aan dat agenten door de velen reacties op sociale media nu een vermoeden hebben om welk merk auto het gaat, een Hyundai Tucson. Daarnaast schrijft de politie dat de auto waarschijnlijk grijs van kleur is. Eerder stond op de Facebookpagina van de politie Oss: “Ziet u in omgeving een grijs voertuig zonder spiegelglas aan de rechterzijde of heeft u enig idee bij welk voertuig dit spiegelglas hoort dan horen wij dit graag." Ook plaatste zij foto's van de spiegel op het sociale medium.

Spiegel voertuig Herpen





Bewusteloos

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier aan de Hartogstraat in Herpen. Andere automobilisten vonden de hardloper bewusteloos op straat en schakelden de hulpdiensten in. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe het nu met de hardloper gaat, is niet bekend.