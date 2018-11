Darts: Daryl Gurney verrast Michael van Gerwen in finale Players Championship Finals

MINEHEAD - Michael van Gerwen is er zondagavond niet in geslaagd de Players Championship Finales te winnen. Mighty Mike ging in de finale onderuit tegen de ontzettend solide spelende Daryl Gurney. 'Hij gooide geweldig op de momenten dat het telde.'

De Noord-Ier en Brabander hielden de eerste vijf legs keurig in eigen hand, waar Van Gerwen wel een veel hoger gemiddelde kon overhandigen (102,6 tegen 89,5). Ook in de tweede sessie, zo tam dat het publiek muisstil bleef, waren er geen verrassingen te noteren: 5-5.

Pas bij 6-6 kwam er een barstje in het pantser van Gurney, die een paar slechte beurten gooide en een break moest toestaan. Van Gerwen gooide vervolgens echter zelf ook een matige leg en gaf het initiatief daarmee weer over aan de Noord-Ier, die de sessie afsloot op 8-7.

Van Gerwen leek daarna ineens zijn versnelling te vinden. Hij hield namelijk zijn eigen leg en brak vervolgens Gurney, maar kreeg meteen erop weer een break te verwerken: 9-9. 'Superchin' hield vervolgens zijn eigen leg en pakte vervolgens, tot groot vermaak van het publiek, de eindzege met bullseye.

'Afgestraft'

“Daryl speelde fantastisch, maar ik heb het aan mezelf te wijten”, zei Van Gerwen realistisch. “Ik gaf een break weg en kon daarna geen triple meer gooien. Als je dat niet doet in een finale, wordt dat keihard afgestraft.”

“Ik speelde niet op m’n best en was zeker niet 100 procent, maar alle credits zijn voor Daryl. Hij gooide geweldig op de momenten dat het telde.”





Halve finale

Van Gerwen won in de halve finale in een hoogstaande partij van Gary Anderson. Anderson hield zijn eerste leg en sloeg meteen toe in Van Gerwens openingsbeurt. De Schot pakte daarna ook nog eens de derde leg voordat Van Gerwen de handrem enigszins aan kon trekken: 2-3.

Na de hervatting, met het aantal breaks dus in evenwicht, hielden beide spelers hun eigen beurt, al lag het gemiddelde van de Schot beduidend hoger. Op 3-4 maakten ze er allebei een potje van, maar wist Anderson zijn Brabantse rivaal alsnog te breken via dubbel 1 (3-5).

Ook in de negende leg was het niveau ver te zoeken, maar trok Van Gerwen ‘m met dubbel 6 naar zich toe. Een plotselinge versnelling (180, 134) zorgde zelfs voor een 5-5 na twee sessies.

Het bleef daarna spannend. Beide kemphanen hielden hun eigen leg tot 7-7, maar toen sloeg Van Gerwen toe en ging hij met een 8-7 voorsprong de pauze in.

Na de pauze pakte Van Gerwen zijn enige pijl op 9-7, maar een aantal ‘puddingdarts’ later had hij z’n voorsprong gespeeld (9-9) én weer teruggepakt. Met een geweldige finish van 1-1 revancheerde Van Gerwen zich daarna voor zijn nederlaag in de halve finale van de Grand Slam of Darts.

Eerder op de avond klopte de darter uit Vlijmen klopte in de kwartfinales Steve Lennon: 11-3.