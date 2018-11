Darts: Michael van Gerwen naar finale Players Championship Finals na zinderende partij

MINEHEAD - Michael van Gerwen heeft zich zondagavond geplaatst voor de finale van de Players Championship Finales. In een zinderende partij rekende hij af met zijn rivaal Gary Anderson.

Anderson hield zijn eerste leg en sloeg meteen toe in Van Gerwens openingsbeurt. De Schot pakte daarna ook nog eens de derde leg voordat Van Gerwen de handrem enigszins aan kon trekken: 2-3.

Na de hervatting, met het aantal breaks dus in evenwicht, hielden beide spelers hun eigen beurt, al lag het gemiddelde van de Schot beduidend hoger. Op 3-4 maakten ze er allebei een potje van, maar wist Anderson zijn Brabantse rivaal alsnog te breken via dubbel 1 (3-5).

Ook in de negende leg was het niveau ver te zoeken, maar trok Van Gerwen ‘m met dubbel 6 naar zich toe. Een plotselinge versnelling (180, 134) zorgde zelfs voor een 5-5 na twee sessies.

Het bleef daarna spannend. Beide kemphanen hielden hun eigen leg tot 7-7, maar toen sloeg Van Gerwen toe en ging hij met een 8-7 voorsprong de pauze in.

Na de pauze pakte Van Gerwen zijn enige pijl op 9-7, maar een aantal ‘puddingdarts’ later had hij z’n voorsprong gespeeld (9-9) én weer teruggepakt. Met een geweldige finish van 1-1 revancheerde Van Gerwen zich daarna voor zijn nederlaag in de halve finale van de Grand Slam of Darts.

Eerder op de avond klopte de darter uit Vlijmen klopte in de kwartfinales Steve Lennon: 11-3.