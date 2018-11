Deel dit artikel:













Auto ramt geparkeerde wagens en rijdt daarna woning in Foto: 112nieuwsonline

HANDEL - Op de Handelseweg in Handel is zondagavond een auto van de weg geraakt en ingereden op meerdere geparkeerde auto's bij een woning. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen Gemert en Handel is afgesloten voor politieonderzoek.

Geschreven door Frances Vermeeren

Het ongeval werd rond halftien zondagavond gemeld. De schade aan de geparkeerde auto's is groot. De automobilist kwam uiteindelijk met de neus van de auto in de gevel van het huis terecht. De muur raakte daarbij beschadigd. Gaslek

Volgens een fotograaf ter plaatse controleert de brandweer op instortingsgevaar. Ook zou de brandweer een mogelijk gaslek onderzoeken, omdat de bewoners een sissend geluid hebben gehoord. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet bekend. Mogelijk heeft de bestuurder te veel gedronken.