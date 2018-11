Ga je op vakantie en blijft de kat thuis? Bel Sophie (13) de kattenoppas

Sophie vertelt in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant over haar bijzondere baantje. "Ik ga dan naar de kat toe als de baasjes op vakantie zijn. Ik geef 'm aandacht en eten. Ook verschoon ik het toilet."

Dierenambulance

Dit werk doet ze niet alleen om haar eigen kas te spekken. Een vijfde deel van haar opbrengst gaat naar de Dierenambulance Helmond. "Ik vraag 2,50 euro en daar gaat 50 cent van naar het goede doel. Inmiddels hebben haar werkzaamheden al 44 euro opgebracht voor de Dierenambulance.

Sophie is, bijvoorbeeld in de kerstvakantie, in te huren via haar Facebookpagina. Ze werkt alleen in Mierlo en Brandevoort.