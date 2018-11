Wat als de mens zich niet meer voortplant? Theatervoorstelling 'Kill all kids' is een grote mindfuck

Theatermakers Iona en Rineke presenteren het idee met veel aplomb in de voorstelling 'Kill all Kids'. De voorstelling is een mindfuck: hoe redelijk en rationeel de actrices hun argumenten ook naar voren brengen, iets in je hoofd blijft heftig protesteren tegen hun plan om gewoon te stoppen met kinderen maken.

Iona en Rineke is het gezelschap van Iona Daniël en de uit Boxmeer afkomstige Rineke Roosenboom. Beiden studeerden af als schrijfster maar wilden ook spelen. Theatergezelschap Orkater geeft ze daarvoor de kans. 'Kill all Kids' is de tweede voorstelling waar ze onder de paraplu van Orkater mee komen. De eerste was 'Rumspringa'. 'Kill all kids' was zondag te zien in Tilburg.

Iona, Rineke en muzikant Jonathan Bonny hebben het beste met de wereld voor. Om het publiek daarvan te overtuigen lezen ze voor uit de dagboeken die ze in hun kinderjaren volschreven. Dierenleed, arme bedelaars mét kinderen, de wens om de wereld beter te maken... het spat van de pagina's af.

In 'Kill all Kids' zijn tekst en muziek mooi door elkaar geweven (foto; Ben van Duin)

Wilde uw kind wel geboren worden?

Langzaam onthult het tweetal dan hun plan: stoppen met kinderen maken. Zonder mensen zal de wereld weer veranderen in iets moois, zonder verontreiniging, zonder klimaatverandering, zonder armoede... "En", vragen ze halverwege aan een moeder in de zaal, "had u wel aan uw kinderen gevraagd of ze geboren wilden worden?"

Tegen de gevaren van bevolkingsgroei wordt al eeuwen gewaarschuwd. De Brit Thomas Malthus waarschuwde omstreeks 1800 al dat de wereldbevolking te snel groeide om al die monden te kunnen voeden. China had de één-kind-politiek en in Nederland waarschuwt 'De Club van Tien Miljoen' tegen overbevolking. Iona en Rineke gaan verder; zij pleiten ervoor iedereen meteen maar te steriliseren.

Muzikaal

'Kill all Kids' is een hele muzikale voorstelling. De drie mensen op het podium zijn voortdurend bezig geluiden te maken en ze gebruiken daarvoor nogal wat elektronica. Luidsprekers brengen me hun lage tonen voorwerpen in beweging die voor allerlei geluidjes zorgen, de twee actrices rollen met balletjes over de snaren van een elektrische gitaar... het is grappig om te zien en bijzonder om te horen. Tekst en muziek vloeien samen tot één kunstwerk.

Een deel van de voorstelling speelt zich natuurlijk af in het hoofd van de toeschouwer. Waar Iona en Rineke rustig hun argumenten naar voren brengen, raast in dat brein een storm aan twijfels. Wie zelf kinderen heeft, voelt zich door de voorstelling uitgedaagd maar het is moeilijk dat gevoel onder woorden te brengen. We zijn allemaal kinderen van kinderen van kinderen van kinderen en zo terug tot het begin van de wereld; de neiging om je voort te planten zit in de mens gebakken en dat wringt.

'Kill all Kids' van Iona&Rineke (foto: Ben van Duin)

Eindbod

En dan komen Iona en Rineke met hun eindbod. Hoe mooi en ontspannen kan de wereld wel niet zijn als we ons allemaal beseffen dat het over honderd jaar is afgelopen. Hoe veel tijd hebben we dan wel niet voor elkaar? En als zonder kinderen het gezinsleven minder energie opeist... dan hebben we meer aandacht voor ándere mensen.

De mooiste wereld is een wereld zonder mensen... een bijzondere boodschap zo rond de feestdagen. 'Kill all Kids' is misschien geen typische kerstvoorstelling maar in al z'n verleidelijkheid wel iets moois om mee te maken.

'Kill all Kids' is op tournee en in Brabant nog te zien in Den Bosch (15/12) en Eindhoven (20/5).