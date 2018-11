Wie sloeg Wessel bewusteloos? Moeder zoekt via Facebook getuigen: 'Dit mag niet!'

AARLE-RIXTEL - Zijn gezicht ziet er vreselijk gehavend uit. Krassen, schaafplekken en dikke, opgezette lippen. Volgens Jacquelien Tielemans is haar zoon zaterdagnacht van de weg gereden en in elkaar geslagen door drie jongens die geld wilden. En nu wil zij zelf ook iets: dat de daders gepakt worden. "We hopen dat we getuigen vinden en daarmee aanknopingspunten. Misschien heeft iemand iets gezien of gehoord. Dit mag gewoon niet!"

Na een feestje was haar zoon onderweg naar huis, moe en met wat alcohol achter de kiezen. Onderweg, op de Kasteelweg in Aarle-Rixtel, gaat er iets vreselijk mis.

Volgens zijn moeder is hij ongenadig in elkaar geslagen. Een harde, ongelukkige val is uitgesloten, zo stelt zij. "Hij vertelt dat het een grijze Volkswagen Golf of Polo is geweest, die hem van de weg heeft gereden. Hij zegt: het ging zo vlug mam. Er stapten drie jongens uit en mijn zoon werd in elkaar geslagen. Hij is half de greppel in gevallen. Toen hij met zijn fiets omhoog wilde komen, stonden ze te lachen. Ze wilden geld, maar dat had hij niet bij."

Bewusteloos

De jongen raakte bewusteloos: "Door zijn hersenschudding weet hij niet hoe lang hij langs de weg heeft gelegen." Uiteindelijk bracht een voorbijganger de toegetakelde jongen thuis. "Hij heeft een ei op z'n voorhoofd, zijn bovenlip is gehecht, dit is niet met vallen gebeurd." Ze vertelt ook: "Teveel kan ik niet zeggen, maar hij had alcohol op. Zelf zegt hij nu: had ik maar niet gedronken, dan had ik beter terug kunnen slaan. Maar de politie heeft ook gezegd: tegen drie man begin je niks."

De gewonde jongen wilde geen aangifte doen. "Had had zoiets van: die doen toch niets." De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan. Deze wordt verwerkt en dan wordt gekeken waar aanknopingspunten zijn om een onderzoek te starten.

'Ik ben heel boos"

Moeder Jacquelien wordt emotioneel als ze vertelt: "Hij vindt het heel moeilijk. Hij slaapt veel. Het is toch een schrik die je niet zomaar te boven komt denk ik." Zelf is ze vooral boos. "Gefrustreerd ook. Waarom? Die jongen fiets gewoon naar huis. Normaal fietsen ze altijd met een groep, maar hij was moe en fietste vast naar huis En uit het niets vallen ze hem aan. Hij was gewoon kansloos. En als je dan als moeder ziet hoe hij thuiskomt, dan moet je wel even slikken. Ik ben echt heel boos."

Bekijk de facebookpost en lees verder





De ouders van de gehavende jongen willen de weg waar hun zoon gewond raakte nog eens fietsen, om te kijken of ergens camera's hangen. "Zodat we iets van een kenteken kunnen achterhalen. Misschien is er een bende of jongens actief die dit doen. Dan willen we dat voor een volgens slachtoffer voorkomen."