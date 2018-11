Bestaat Etten-Leur nou wel of niet? Twijfel op Twitter slaat toe

?????-???? - Ten westen van Breda ligt Etten-Leur, althans dat hebben we lang gedacht. Volgens de persoon achter het Twitteraccount 'Etten-Leur is een #Leugen' klopt daar helemaal niets van.





Iedereen die een of meer keren ja antwoordt op de vragen of ‘ie iemand kent uit Etten-Leur, wel eens in Etten-Leur is geweest of daar iemand kent, zit volgens @EttenLeugen in het complot.

Een ‘luchtfoto’ toont het gelijk aan van de schrijver, want daarop is in het gebied tussen Breda en St. Willebrord niets te zien, behalve akkers en weilanden.

De reacties op Twitter zijn niet van de lucht. Veel mensen zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is.

Of ze snappen ineens dat er iets niet klopt.

Maar er zijn natuurlijk nog steeds mensen die niet kunnen geloven dat Etten-Leur niet bestaat.

Misschien komen we het wel nooit te weten...