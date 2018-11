Rico de Laat van VV Helvoirt haalt inspiratie uit statistieken: 'Op naar de 200 goals!'

HELVOIRT - VV Helvoirt beleeft ook dit seizoen veel plezier aan goaltjesdief Rico de Laat. De 28-jarige spits van de tweedeklasser is hard op weg naar een magische doelpuntengrens. Aflevering tien van onze wekelijkse rubriek Stelletje amateurs.

VV Helvoirt won zondag met 4-1 bij Erp en gaat soeverein aan kop in de Tweede Klasse H. Rico de Laat was met twee goals weer belangrijk voor zijn ploeg. Zijn eerste goal tegen Erp was een bijzondere: het was zijn honderdvijftigste competitiedoelpunt voor Helvoirt.

Reden genoeg om contact te zoeken met de topscorer aller tijden van de club.

Honderdvijftig competitiedoelpunten voor VV Helvoirt... Hoe bijzonder is dat?

Rico de Laat: "Elke mijlpaal is bijzonder om te bereiken. Na elke mijlpaal wil ik ook meteen zo snel mogelijk weer op jacht naar een volgende. Als je een doel voor ogen hebt, dan ben je altijd net iets meer gemotiveerd dan dat je geen doelen stelt en alles maar op je af laat komen."

Eind vorig jaar brak jij het clubrecord van good old Toon Berkelmans, die 169 officiële goals voor Helvoirt maakte. Op hoeveel staat de teller nu voor jou?

"Ik verbeterde het record op 17 december van het vorige jaar in een bekerwedstrijd. Inmiddels staat de teller op 191 doelpunten in alle officiële duels, dus competitie, nacompetitie en het bekertoernooi."

We hoorden dat jij dat record al vanaf je eerste seizoen in het vizier had. Vanwaar die concrete belangstelling?

"Zoals ik al aangaf wil ik altijd een persoonlijk doel voor ogen hebben. Na mijn eerste seizoen (2009/10, red.) stond de teller al op 24 officiële goals. Met een simpel rekensommetje zou ik dus binnen negen jaar het record kunnen verbreken. Vanaf dat moment nam ik me voor om minimaal twintig keer per seizoen te scoren. Dat is de afgelopen tien jaar aardig gelukt."

Het is trouwens opvallend dat een tweedeklasser dergelijke statistieken zo netjes bijhoudt. De gegevens gaan zelfs terug tot de jaren zestig! Wie moeten we daarvoor bedanken?

"De persoon die alles van onze vereniging weet is Jurgen Hamers. Hij houdt álle statistieken bij, voor alle teams binnen onze vereniging. Hij maakt zelf ook deel uit van de technische staf van ons eerste elftal en schrijft veel wedstrijdverslagen."

Jullie staan er momenteel uitstekend voor in de Tweede Klasse: koploper met zes punten voorsprong op de nummer twee RKVV Volharding.

"Dat we momenteel op de eerste plaats staan met een periodetitel op zak had niemand verwacht. Zeker niet omdat enkele belangrijke spelers eind vorig seizoen zware blessures hadden opgelopen. Onze trainer Henk van Hattum heeft de spelers op de juiste plek staan en kan iedereen tot op het bot motiveren. Maar onze grootste kracht blijft toch de werklust: we blijven negentig minuten lang voor elkaar werken."