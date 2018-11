Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oorzaak vuurzee die woonboerderij verwoestte niet te achterhalen: 'Intensiteit brand was enorm' Foto: Rico Vogels / SQ Vision De door brand verwoeste woonboerderij in Riethoven wordt helemaal platgegooid. (Foto: Imke van de Laar)

RIETHOVEN - De oorzaak van de brand die zondag een woonboerderij in Riethoven in de as legde, zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Dit geven zowel brandweer als politie aan. ”De intensiteit van de brand was enorm”, zegt Harrie van Woerkum, officier van dienst van de brandweer. “Dat maakt het heel moeilijk om te achterhalen waar de oorzaak ligt.”

Geschreven door Sandra Kagie

In het pand was volgens Van Woerkum een openhaard met kachel. Maar de brandweer heeft geen bevestiging kunnen vinden dat de brand daar is ontstaan. De politie laat maandagochtend weten dat er geen aanleiding is om aan brandstichting te denken. De intensiteit van de brand was volgens de brandweer zondagochtend zo hevig dat er geen andere keus was dan de woonboerderij gecontroleerd te laten uitbranden. Door de enorme hitte stonden volgens Van Woerkum zelfs de muren op instorten. Reden waarom zondag werd gekozen het huis plat te gooien. Bijna fataal

Bij de brand raakte de zoon (47) van het oudere echtpaar dat al meer dan vijftig jaar in het huis woonde gewond. Hij werd met ademhalingsproblemen opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis. Van levensgevaar was volgens zijn broer geen sprake. LEES OOK: Vader redt met voorbijgangers bewusteloze zoon (47) uit brandende woonboerderij In eerste instantie kwam de man samen met zijn ouders veilig het huis uit. Maar de zoon ging terug het huis in. Deze actie werd hem bijna fataal.