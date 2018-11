Broers vinden een schat in een akker met hun metaaldetector

De muntenschat werd al 2017 gevonden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte dit maandag pas bekend. "Zodra bij ons de melding binnenkwam dat er zoveel munten in de bodem van Berlicum lagen, wilden we het terrein eerst zelf onderzoeken", antwoordt Dolf Muller van de Rijksdienst op de vraag waarom de vondst nu pas naar buiten is gebracht.









"Wij zijn vooral geïnteresseerd in de historische context, waarom lagen zoveel munten daar? We zaten niet te wachten op allemaal goudzoekers die alle geschiedkundige sporen zouden vernielen", legt Muller uit.

Opvallend

Inmiddels is de omgeving helemaal onderzocht. Veel munten zijn er niet meer naar boven gekomen. De broers van Schaijk zijn destijds blijkbaar grondig te werk gegaan. De munten zijn gevonden in een gebied van 50 bij 50 meter. Ze lagen niet samen op één plek en dat vond de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opmerkelijk.

Dolf Muller zegt dat de belangrijkste gegevens nu verzameld zijn. "De munten zijn destijds niet verstopt uit angst voor diefstal, anders lagen ze wel meer bij elkaar. Door gleuven in de grond te graven bleek dat de vindplaats waarschijnlijk een oversteekplek door het water was. Vermoedelijk werden de munten voor het oversteken als 'schietgebedje' of 'bedankje' na een succesvolle overtocht in het water gegooid."

Omdat de gevonden munten uit verschillende perioden komen, is de oversteekplaats lange tijd gebruikt. "De oudste munt is een Republikeinse munt van de muntmeester Calpurnius uit 90 voor Christus. De 'jongste' munt heeft keizer Marcus Aurelius van 180 na Christus aan één kant staan.

Zilveren munt die gevonden is

Over de waarde van de vondst van Muller niet veel zeggen. "Wij zijn vooral met de historische waarde bezig. Deze munten zijn niet uniek. Ze worden vaker gevonden. Het gaat zeker niet over duizenden euro's."

Ook vinder Nico is niet euforisch over de financiële waarde. "Het is een hobby, dat kost geld. In dit geval hebben we er honderden euro's in moeten stoppen om te voorkomen dat ze in de buitenlucht niet razendsnel zouden vergaan." De broers trekken er vaker samen op uit met hun metaaldetector. "Het was geweldig om zo onverwacht in een greppel met rommel zo'n vondst te doen "

Keuzestress

Wim kan niet kiezen of hij het moment met de munten of die keer dat hij drie bijlen vond uit de bronstijd, 2000 tot 1000 jaar voor Christus, het meest bijzondere moment vond. "Het is zo bijzonder om de geschiedenis zo concreet aan te raken, dat is niet in geld uit te drukken."