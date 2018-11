Deel dit artikel:













Dodelijk slachtoffer botsing Tilburg is 29-jarige Pool, politie zoekt getuigen van het ongeluk Foto: Jack Brekelmans

TILBURG - Het slachtoffer van het dodelijke ongeluk op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg maandagochtend is een 29-jarige Pool. Hij zat met drie landgenoten in een auto. Ze belandden op de verkeerde weghelft en botsten frontaal op een bestelbus.

Geschreven door Marrie Meeuwsen

De auto werd bestuurd door een 19-jarige Poolse vrouw. Zij en twee andere inzittenden (27 en 28) raakten gewond. Ook de bestuurder van de bestelbus, een 43-jarige Tilburger, moest naar het ziekenhuis. LEES OOK: Dode en vier gewonden bij ongeluk met bestelbus in Tilburg [VIDEO] De politie heeft bloed afgenomen van de Poolse bestuurster van de personenauto. Het Nederlands Forensisch Instituut zal onderzoeken of de vrouw mogelijk teveel alcohol had gedronken. Politie zoekt getuigen

Het dodelijke slachtoffer zat op de bijrijdersstoel van de zwarte Seat Leon. De politie is op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Ook wil ze graag mensen spreken die de zwarte Seat met Nederlands kenteken kort voor het ongeval hebben zien rijden. Waarschijnlijk kwamen de vier Polen tussen 05.00 uur en 05.45 uur vanuit Waalwijk via Tilburg-Noord op de Burgemeester Letschertweg richting Dongen terecht.