Beelden van mishandelingen in Breda, ook man in badjas slachtoffer

BREDA - Bureau Brabant laat maandagavond beelden zien van de daders van meerdere mishandelingen in de Kamperfoeliestraat in Breda. Jongeren belaagden in de avond van 5 juli voorbijgangers in de wijk Tuinzigt. Ook relschoppers op de fiets zorgden voor een grimmige sfeer.

In de avond van 5 juli gaat het in de Bredase wijk Tuinzigt mis. Om onduidelijke redenen ontstaat er een grimmige sfeer in de wijk, waarbij groepen jongeren met elkaar op de vuist gaan. Wanneer buurtbewoners op de herrie afkomen, worden ook zij mishandeld.

Man in badjas

Getuigen zien dat meerdere auto’s de wijk inrijden, waarvan de inzittenden voorbijgangers belagen. Sommige relschoppers zijn op de fiets. Er wordt met bierflesjes gegooid, geschopt en geslagen. Op een van de beelden is te zien hoe een man in een badjas, die naar buiten komt als er een bierflesje tegen zijn raam wordt gegooid, door drie mannen wordt geslagen.

Er is meer gebeurd dan op de beelden is te zien. Zo wordt er ook een 14-jarige jongen mishandeld en een auto vernield. De politie meldde dat getuigen hebben verklaard dat de daders supporters van NAC Breda zouden zijn. Het onderzoek naar dit geweld loopt nog steeds. Van een aantal daders worden in de uitzending van Bureau Brabant beelden getoond. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die beelden hebben gemaakt van de mishandelingen.