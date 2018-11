Buurtbewoners Amerstraat Breda zijn bang na schietpartij afgelopen weekend

BREDA - De bewoners van de Amerstraat in Breda zijn bang na het geweld dat zich afgelopen weekend afspeelde in hun straat. Twee mannen werden er zaterdagavond neergeschoten. "Ik woon hier niet graag, voel me onveilig", zegt een buurvrouw.

Na de schietpartij werd in het huis van de vriendin van een van de slachtoffers drugs gevonden. De burgemeester besloot vervolgens het pand te sluiten.

LEES OOK: Drugs gevonden in huis Amerstraat na schietpartij, burgemeester gooit boel op slot

Volgens de buurvrouw die zich niet meer veilig voelt in haar huis was het vroeger een heel gezellige sociale buurt. "Maar de laatste twee jaar is het stukken minder. Er zijn veel immigranten komen wonen en er is steeds meer criminaliteit. Ik word er angstig van."

'Wat gebeurt er de volgende keer?'

Een buurtbewoonster sluit zich daarbij aan. "Het is eng. Wat gebeurt er de volgende keer? Het komt heel dichtbij nu." De vrouw had beveiligingscamera's bij haar huis hangen maar haalde die weg. Door de schietpartij komt ze daar op terug. "Ik laat ze weer opnieuw ophangen bij mijn voordeur."

Zelfs tijdens het uitlaten van de hond vertrouwt de Bredase het niet helemaal in haar buurt. "'Ik loop 's avonds altijd in het licht van de lantaarns". Ze laat zich desondanks niet wegjagen door het geweld. "Het gaat hier nooit veranderen, maar ik blijf hier toch wonen. Ik woon hier al heel mijn leven."

'Blij dat er geen bloed meer te zien was'

Wilma werkt om de hoek bij wasserette De Mangel. "Ik was blij dat er geen bloed meer te zien was toen we vanmorgen aankwamen." Als ze via de achterdeur naar buiten gaat kijkt ze direct tegen het dichtgetimmerde appartement aan.

Ze laat zich niet bang maken door de schietpartij. "De deur is hier altijd open en dat gaat niet veranderen." Ze realiseert zich wel dat het anders is voor de bewoners van de straat. "Wij gaan 's avonds gewoon weer naar huis."

'Schijnbaar een geluidsdemper gebruikt'

Over de schietpartij wordt inmiddels ook druk gespeculeerd in de buurt. "Het rare is dat niemand iets gezien of gehoord heeft. Niemand heeft wat gemerkt. Pas toen de ziekenwagens kwamen had iedereen het in de gaten."

"Ze hebben het schijnbaar met een geluidsdemper gedaan", weet een andere bewoonster te vertellen.