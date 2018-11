Deel dit artikel:













Romantisch kaarslicht...naast het ov-poortje: een restaurant als snelste route door het station Foto: Alice van der Plas

TILBURG - Restaurant Breexz in het centraal station in Tilburg is een jaar geleden verbouwd. Binnen ziet alles er gloednieuw uit en reizigers kunnen zo binnenstappen om een hapje te eten. Het grootste nadeel? Ook gloednieuw is het ov-poortje, dat reizigers moeten gebruiken om in- en uit te checken. Om het allemaal nog zichtbaarder te maken: de route via het restaurant is verworden tot meestgebruikte doorgang voor haastige reizigers die de bus of trein tijdig willen halen.

Geschreven door Ron Vorstermans

Het is een bijzonder gezicht. Er flikkeren binnen kaarsjes en de tafels zijn prachtig opgemaakt. Maar dan, net naast de bar, staat opeens zo'n lelijk ov-poortje. Continu lopen er reizigers doorheen. Soms staat er zelfs een kleine wachtrij. Het poortje is nodig omdat reizigers anders stiekem via de doorgang met de trein kunnen reizen. Daarom staan er regelmatig reizigers binnen. De route via het restaurant is bovendien sneller dan de normale route binnen het station. Dat betekent dat veel haastige reizigers zich in het geval van drukte een weg recht door het restaurant proberen te banen. Bezienswaardigheid

“Het is een soort bezienswaardigheid geworden. Mensen komen er zelfs foto’s van maken", aldus eigenaar Michiel Spierings over het poortje. "Steeds meer grote groepen stuiven door de zaak heen. We gaan mensen er wel op aanspreken dat het niet de bedoeling is.” De keten heeft er ook bij de vestiging in Amsterdam last van. "We hebben onderhandeld, maar we ontkwamen niet aan het poortje. We hebben de zaak er wel een beetje op aangepast, dus gasten hebben er weinig last van."