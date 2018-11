‘Voor wie is dit nu een goed plan?’, Raadslid Wagemans snakt naar duidelijkheid over camping

LUYKSGESTEL - Uiterst summier. Zo omschrijft Sonja Wagemans, raadslid voor de Lokale Partij Bergeijk, het raadsbesluit over de camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel. ‘Over het niet versnipperd verkopen van de camping zijn we het eens, maar over de toekomstige invulling van het terrein zijn er nog heel veel vragen’, zegt Wagemans.

Op het bureau van wethouder Mathijs Kuijken liggen inmiddels twee A-viertjes met vragen voor de commissievergadering van dinsdagavond. “Aan de hand van de antwoorden ga ik mijn oordeel vormen”, kondigt Wagemans aan.

Voor de gek houden

In haar ogen zijn de campingbewoners een tijd lang voor de gek gehouden door de vorige eigenaar. “Die moest vanwege een teruglopende exploitatie zijn camping verkopen. Maar hij heeft volgens mij niet genoeg moeite gedaan om een nieuwe campingeigenaar te vinden. De verhalen gaan dat er begin dit jaar al contacten waren met Werkconsult, die onder meer de huisvesting van arbeidsmigranten verzorgt.”’

De bewoners van de camping weten sinds een paar dagen dat ze binnen anderhalf tot drie jaar moeten vertrekken. En dat steekt het raadslid. “Sommigen hebben de afgelopen periode nog voor duizenden euro’s in hun standplaats geïnvesteerd.” Of de eigenaren van de stacaravans die kosten ooit nog terug zien is een van de vragen die Wagemans aan de wethouder heeft voorgelegd.

Zorghotel

Het is de bedoeling dat er over drie jaar op het terrein van De Zwarte Bergen een zorghotel verrijst. Tot die tijd wordt het terrein gevuld met arbeidsmigranten. Uit het ‘hogere segment’, zo is beloofd. “Ook arbeidsmigranten hebben we in onze regio hard nodig. Op het terrein staan containers die als woning moeten gaan dienen. Ook voor deze groep is een goede huisvesting noodzakelijk.”

Vooralsnog zijn er nog veel onduidelijkheden voor Wagemans. “Voor wie is dit nu een goed plan? Niet voor de eigenaren van de stacaravans, niet voor de arbeidsmigranten.”