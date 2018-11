Deel dit artikel:













Auto gaat in vlammen op in bossen Uden Foto: Addy Smits

UDEN - Een auto is maandagnacht rond halfeen in een bosgebied aan de Zevenhuizerweg in Uden compleet uitgebrand. Buurtbewoners zagen een rode gloed en belden de brandweer.

Geschreven door Sandra Kagie

De auto die in vlammen opging, is vermoedelijk gestolen. De brandweer had de situatie snel onder controle.