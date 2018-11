Overvallers die met knuppel sloegen vandaag voor de rechter

BREDA - Bij een overval op een huis aan de Dorpstraat in Ulvenhout raakte vorig jaar juni een man zwaargewond. Twee gemaskerde mannen drongen zijn huis binnen en sloegen de bewoner. Het slachtoffer liep daarbij ernstig hersenletsel op. Dinsdag staan twee verdachten voor de rechter in Breda.

Ook de andere bewoners van de woonboerderij aan de rand van Ulvenhout werden bedreigd en geslagen in de zaterdagnacht van 17 op 18 juni. De overvallers namen uiteindelijk bankpassen, wat geld en de auto van het gezin mee. Later werd de auto uitgebrand teruggevonden.

Verslaggever Jan Waalen is dinsdag in de rechtbank in Breda. Via zijn twitteraccount geeft hij regelmatig updates van de zaak.