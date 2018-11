Wat als het water zo hoog staat dat het dreigend wordt? Dijkwachten oefenen alvast

“Deze oefeningen zijn heel belangrijk voor ons, we moeten natuurlijk wel klaar zijn voor het echte werk”, legt Jelmer Krom van waterschap Rivierenland uit. Jelmer en zijn collega's zijn onder andere verantwoordelijk voor veilige dijken. Deze worden zaterdag niet echt geïnspecteerd, maar vrijwilligers en medewerkers oefenen de inspectie. Dit gebeurt in het hele gebied van Waterschap Rivierenland die actief rond de grote rivieren.

Inspectie

De dijken-oefening wordt ieder jaar uitgevoerd. Het waterschap plaats dan bordjes langs de dijk waarop zaken te zien zijn die de dijk kunnen verzwakken, bijvoorbeeld drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. “Het is de bedoeling dat de dijkwachten alle bordjes vinden en op een goede manier handelen in een bepaalde situatie”, zegt Krom. Deze vrijwilligers zijn volgens Krom vaak mensen die aan de dijk wonen. “Zij kennen de dijk goed en zien het dus ook sneller wanneer er een ongewone situatie is”, legt Krom uit.

Organisatie

Naast de inspectie wordt ook de organisatie rond zo’n actie geoefend. “Er komen heel veel mensen kijken bij zo’n inspectie. Ook is er heel veel materiaal nodig, denk aan laarzen, hesjes en auto’s. Het is goed om de organisatie hier omheen eens te oefenen. Zodat alles goed verloopt wanneer er echt een bedreigende hoogwatersituatie is.”

