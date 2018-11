Mark van Bommel put moed uit 'fantastische aanvallen' in eerdere wedstrijd tegen FC Barcelona

EINDHOVEN - PSV speelt woensdagavond in het eigen Philips Stadion tegen Barcelona en de Eindhovenaren hebben nog een kleine kans om na de winter actief te zijn in de Europa League. Mark van Bommel gaf op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de Catalanen aan dat details tot nu toe het verschil hebben gemaakt in Groep B.

De PSV-trainer blijft terugkomen op de wedstrijd tegen Inter in eigen huis. "Als we daar 2-0 maken, dan winnen we die pot. Dan moet je bij ons drie punten erbij optellen en bij Inter drie punter aftrekken. Dan staan er drie ploegen op vier punten." Toch vindt Van Bommel niet dat de Europese campagne is mislukt als zijn ploeg niet overwintert in Europa. "We hebben ons tot nu toe kranig verweerd. Verder hebben we laten zien dat we meekunnen met deze drie Europese topploegen."

In Barcelona verloor PSV met 4-0, maar Van Bommel zag een goed PSV in de eerste helft. "Toen hebben we een paar fantastische aanvallen gehad in de eerste helft. Dat zegt ook iets over het elftal."

Tekst gaat door onder de tweet.

Champions League-sfeer

PSV zal opnieuw in een uitverkocht Philips Stadion spelen tegen de Spaanse kampioen. Van Bommel maakt zich geen zorgen om de sfeer. "De sfeer is in ons stadion altijd goed. Of we nu tegen Barcelona, Heerenveen of RKC spelen. Dat maakt niet uit. Je merkt alleen wel dat de de Champions League-sfeer net iets specialer is."

LEES OOK: Goed én slecht nieuws voor PSV: Barça zonder Suárez maar mét Messi naar Eindhoven

Feyenoord-uit

Ook als PSV al uitgeschakeld in de Champions League, de ploeg gaat zich niet inhouden voor de wedstrijd van aankomend weekend tegen Feyenoord. "Wij zijn altijd bezig met de eerstvolgende wedstrijd en niet met de wedstrijd die daarna komt. We speelden na Barcelona-uit ook thuis tegen Ajax en toen hebben we ook niemand gespaard."