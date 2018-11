Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man brengt vriendin in levensgevaar met een vleesmes: justitie eist acht jaar cel Archieffoto: Pixabay.com/Pexels

VEGHEL - “Het had weinig gescheeld of de vrouw leefde niet meer.” Zo opende de officier van justitie dinsdag zijn requisitoir in de rechtbank. Een 54-jarige man was samen met zijn 57-jarige vriendin in de kroeg in Veghel. De man vertrok eerder, zij volgde veertig minuten later. Toen ze thuiskwam, rende de man met twee messen in zijn hand de trap af.

Geschreven door Marlou van den Broek

Het was 25 februari 2018 toen de 54-jarige verdachte en het 57-jarige slachtoffer samen voetbal aan het kijken waren. Zij is geen groot fan van PSV en besluit met haar ex-vriend de kroeg in te gaan. De verdachte vond dit eigenaardig en besloot mee te gaan naar de kroeg. Als je thuiskomt, steek ik je kapot. Daar ontstaat er een ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. Er ontstond wel vaker onenigheid tussen de twee, maar dit keer liep het uit de hand. De verdachte gooit een glas bier over het hoofd van het slachtoffer en volgens getuigen riep hij “Als je thuiskomt, steek ik je kapot.” Hij vertrekt naar huis, pakt daar twee messen en loopt naar boven. Veertig minuten later arriveert zij thuis. De verdachte rent meteen de trap af en steekt haar meerdere keren, onder andere in haar borststreek. Haar hartspier wordt geraakt. Ze belandt op de bank en hij steekt nog één keer in het kussen naast haar. “Straks ben jij dat”, riep hij. 112

De verdachte belde uiteindelijk zelf 112 om te vertellen dat hij iemand had neergestoken. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar een openhartoperatie haar leven heeft gered. In de rechtbank vertelt de verdachte dat hij een black-out kreeg en daarin heeft gehandeld. Daarnaast zegt hij dat hij zich niet meer herinnert dat hij het slachtoffer in de kroeg heeft bedreigd. Het Openbaar Ministerie is er aan de andere kant van overtuigd dat er sprake was van voorbedachte rade. Er volgde een eis van acht jaar gevangenisstraf. LEES OOK: Man steekt vrouw thuis neer en belt zelf de politie, 'leven slachtoffer in het ziekenhuis gered' "We mogen van geluk spreken dat ze het heeft overleefd", vertelde de officier van justitie. Over twee weken komt de rechtbank met de uitspraak.