Fietsers krijgen groen licht in verkeersplannen Noordoost-Brabant Fietsen moet veiliger worden (foto: archief).

DEN BOSCH - Het moet volgend jaar in Noordoost-Brabant vooral voor fietsers veiliger worden. De gemeenten in deze regio gaan fors investeren in fietsvoorzieningen. Ook het openbaar vervoer en de doorstroming van het verkeer krijgen een impuls. De provincie draagt in totaal 3,9 miljoen bij.

Geschreven door Hans Janssen

Onlangs werd al bekend dat de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in West-Brabant voor bijna vijf miljoen euro wordt aangepakt.



'Leefbaarheid verbeteren'

Tot de projecten in het noordoosten van de provincie behoren maatregelen van de gemeenten Den Bosch en Heusden om het fietsgebruik te stimuleren. Andere zetten juist in op het thema zichtbaarheid. Zo wordt in Cuijk een zogeheten Solar-Safetysysteem ingevoerd, dat schoolgaande fietsers op het belang van een goed werkende verlichting moet wijzen. De gemeente Den Bosch wil op haar beurt de leefbaarheid in de buurt van scholen gaan verbeteren door het project ‘Prettig verkeer rondom scholen'. Verder komen er in diverse gemeenten fietsstraten en fietspaden en wordt onderzocht of de fietsverbinding op de Maasbrug bij Oeffelt kan worden verbreed.



Op het gebied van openbaar vervoer gaat de gemeente Sint Anthonis aan de slag met het toegankelijk maken bushaltes. De gemeente Den Bosch heeft verder hoge verwachtingen van een Living Lab. Met deze vernieuwende aanpak wil ze de verkeersoverlast op en in de buurt van de Magistratenlaan oplossen.