Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto rijdt woning in Valkenswaard binnen De auto schoot na een ongeluk tegen de woning aan (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision Mediaprodukties).

VALKENSWAARD - Een bestuurder is met zijn of haar auto een huis binnengereden in de Gagelstraat in Valkenswaard. De auto kwam eerder in botsing met een ander voertuig. De wagen schoot door, belandde in een voortuin en toen tegen de woning aan.

Geschreven door Maaike Cnossen

In het huis was op het moment van het ongeluk niemand thuis. Volgens en getuige wordt er momenteel naar de bewoner gezocht om die op de hoogte te stellen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Er raakte volgens de omstander niemand gewond. Wel zijn de betrokkenen nagekeken door ambulancepersoneel.